Little Witch Academia potrebbe tornare nel 2019 con una nuova serie anime

Se avete bisogno di un po' più di magia nelle vostre vite, le persone dietro Little Witch Academia potrebbero avere proprio quello che fa per voi. Su, una doppiatrice della serie ha parlato dell'anime, e aveva molto da condividere sull'opera disponibile su Netflix

Sembra proprio che i fan potrebbero presto ricevere un nuovo annuncio anime. Sui social media, l'attrice Megumi Han, ha condiviso un post in occasione del primo anniversario del debutto televisivo di Little Witch Academia. La star, che dà la voce ad Akko, ha scritto il seguente messaggio:

"È stato in questo periodo l'anno scorso. Ieri ha segnato l'anniversario di un anno. Anche se è stato il sesto anno. Sto parlando della trasmissione televisiva di Little Witch Academia. Ho avuto l'opportunità di rivedere "lei" in quel momento. Presto farò di nuovo un annuncio." Finora, Trigger deve ancora dire qualcosa su un nuovo progetto anime. Lo show ha avuto il suo ultimo ritorno nel 2017, quando la sua serie di debutto è stata pubblicata a Giugno.

Little Witch Academia è stato reso disponibile su Netflix e la sua corsa di 25 episodi è stata divisa in due stagioni. Con in mente il teaser di Han, i fan si stanno domandando se Little Witch Academia potrebbe fare ritorno nel 2019. Dopo tutto, la serie è assente da due anni. Il franchise è stato presentato in anteprima a Marzo 2013 come cortometraggio sotto la regia di Yoh Yoshinori. Un secondo film è stato finanziato tramite Kickstarter, che ha spinto Little Witch Academia: The Enchanted Parade a debuttare nell'ottobre 2015. La serie completa dell'anime è stata poi pubblicata due anni dopo, quindi il 2019 dovrebbe segnare la data di un nuovo progetto anime