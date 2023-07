Tutti i live action degli anime in produzione: da ONE PIECE a Gundam e non solo

Negli ultimi anni, tutto il mondo si è accorto della popolarità degli anime. Anche in occidente stanno facendo sempre più presa sul pubblico, togliendo quindi spazio a serie di produzione locale. Ci sono così tanti produttori che hanno deciso di provare a pescare idee proprio dal paese del Sol Levante, da questi anime sulla bocca di tutti.

Ecco quali sono tutti i live action basati sugli anime attualmente in produzione:

One Punch Man (Sony); My Hero Academia (Netflix, Legendary Pictures); Death Note (dai creatori di Stranger Things); Sword Art Online (annunciato nel 2016 da Netflix con cast giapponese); Hellsing (Amazon Prime Video, film dello sceneggiatore di John Wick); Akira (Film di Taika Waititi); L'Attacco dei Giganti (Warner Bros); Your Name Pokémon (serie Netflix); Cells at Work (Warner Bros); Yu degli Spettri (Serie Netflix con produzione giapponese); The Promised Neverland (serie TV di Amazon Prime Video); Gundam (con la regia di Jordan Vogt-Roberts); Made in Abyss (Columbia Pictures); One Piece (Netflix);

Ci sono tanti nomi di spessore: L'Attacco dei Giganti di Warner Bros, One-Punch Man e Pokémon in primis, ma non vanno sottovalutati anche altri progetti come The Promised Neverland e Sword Art Online. Ovviamente il live action di ONE PIECE è sulla bocca di tutti, dato che approderà sul portale tra qualche mese ed è quello più vicino alla vera e propria trasmissione.

Molti altri progetti invece sono datati e con poche informazioni alla mano non è possibile capire quanti siano effettivamente in lavorazione attiva al momento. E voi quali pensate avrà la riuscita migliore? E invece, quale live action vi piacerebbe vedere?