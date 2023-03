Un live-action di Dragon Ball Z è in produzione? La risposta di Michael B. Jordan di Creed

Il gigantesco flop di Dragon Ball Evolution, il live-action su Dragon Ball che poco aveva a che vedere con l'opera di Akira Toriyama, è ancora ben impresso nella memoria di tutti gli appassionati. C'è tuttavia qualcuno che non avrebbe paura di riprovarci. Davero è in produzione un live-action su Dragon Ball Z?

Mentre sbanca i botteghini con il terzo capitolo della saga cinematografica di Creed, a proposito qui trovate la nostra recensione su Creed 3, l'attore e regista Michael B. Jordan ha risposto a una interessantissima domanda.

Jordan ha dichiarato a più riprese di essere un grande fan degli anime giapponesi e che Creed 3 è ispirato ad alcuni di questi. Un intervistatore lo ha dunque sottoposto alla questione più ardua che si potesse fare. Michael B. Jordan sarebbe disposto a essere il regista di un live-action su Dragon Ball Z?

Tutti sanno quanto Dragon Ball Evolution abbia segnato in negativo non solo il franchise di TOEI, ma anche l'industria cinematografica. Suddetta pellicola è infatti un esempio di come non si dovrebbe produrre un adattamento. Proporre un live-action su Dragon Ball è dunque quanto di più difficile non si possa fare.

Michael B. Jordan sembra tuttavia disposto a spezzare questa maledizione. L'attore che al cinema sta interpretando i panni di Adonis Creed ha affermato di "amare le sfide e che un live-action su Dragon Ball sarebbe la sfida finale", la più difficile. Proprio per questo non ha ancora una risposta concreta sull'argomento.