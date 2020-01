Live-action di ONE PIECE: Oda sarà il supervisore, ecco il messaggio completo del mangaka

Il franchise di ONE PIECE è conosciuto in tutto il mondo e i fan già sapevano che l'ambiente serial a stelle e strisce aveva messo gli occhi sull'opera. Diversi anni fa fu infatti annunciata una serie TV a produzione statunitense in arrivo su Netflix. Dopo mesi passati in silenzio, un messaggio di Eiichiro Oda di ieri ha aperto le danze.

Le prime novità sul live action di ONE PIECE sono arrivate ai fan grazie a un messaggio di Eiichiro Oda, pubblicato anche dalla pagina Twitter ufficiale della serie ONE PIECE NETFLIX. La stessa pagina ha inserito il testo del mangaka non soltanto in giapponese, ma anche in altre lingue, ed ecco la traduzione completa.

"So che ho annunciato questa produzione nel 2017, ma ci vuole tempo! La preparazione ha proceduto dietro le quinte lentamente, e ora sembra che possa finalmente fare questo grande annuncio: Netflix, il leader mondiale nell'intrattenimento in streaming, ci presterà il loro enorme supporto nella produzione! È una cosa incoraggiante! Fin dove si spingerà la storia con i 10 episodi della stagione 1? Chi saranno gli attori?! Pazientate un altro po' e rimanete connessi!"

Oltre a confermare la presenza di una prima stagione composta da 10 episodi, Oda ha fatto presagire già la scelta di alcuni attori per la ciurma di Rufy. Ci vorrà tuttavia ancora del tempo prima di essere al corrente di dettagli più concreti per questo live action di ONE PIECE. Con la supervisione di Oda però i fan possono essere più sicuri della bontà della produzione.