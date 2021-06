Liverpool FC e Kodansha insieme: il calcio si lega all'intrattenimento anime e manga

Liverpool FC è una delle realtà più note del mondo calcistico internazionale, una società con uno storico di successi importante nonché una di quelle che ha fatto recentemente scalpore per via della clamorosa questione Superlega. Ad ogni modo, la squadra ha recentemente stretto una partnership molto interessante.

Per chi non avesse mai sentito parlare di Kodansha si tratta di un colosso dell'editoria giapponese, lo stesso che detiene i diritti di opere come L'Attacco dei Giganti, The Seven Deadly Sins e tanti altri. L'editore collabora inoltre come finanziatore per numerosi progetti animati, non solo dei titoli di cui ne detiene la licenza, ed è una delle realtà giapponesi editoriali più importanti al fianco di Shueisha.

Attraverso un comunicato condiviso qualche ora fa, Liverpool FC ha fatto sapere di aver stretto un accordo di partnership con Kodansha con l'obiettivo di "lavorare insieme per ispirare i giovani fan a sfruttare la loro creatività e seguire i loro sogni di raggiungere una carriera nell'industria creativa".

Le due società contribuiranno dunque ad alimentare i loro sforzi nell'industria dell'intrattenimento e dare maggiori opportunità ai giovani in un settore complesso e competitivo. Che questa partnership possa segnare l'inizio di più collaborazioni tra realtà apparentemente così diverse tra loro? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un comento qua sotto.