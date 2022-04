Liz e l'uccellino azzurro, il film di KyoAni arriva in home video grazie ad Anime Factory

Anime Factory, l'etichetta di Koch Media dedicata all'animazione giapponese, sta investendo sempre più risorse sulla cultura giapponese per importarla nel Bel Paese. L'ultimo progetto annunciato dall'azienda è Liz e l'uccellino azzurro, il film di Kyoto Animation che arriverà in home video.

Lo studio KyoAni è tra i più conosciuti dell'industria anime, una compagnia che si è fatta apprezzare in tutto il mondo grazie all'elevata qualità del comparto tecnico delle proprie produzioni. Solo recentemente, infatti, lo studio ha annunciato un nuovo progetto per Hyouka in occasione del 10° anniversario del franchise.

Anche in Italia, tuttavia, Kyoto Animation ha assunto una certa notorietà. Non è un caso che Anime Factory abbia annunciato tramite i canali social il prossimo arrivo di Liz e l'uccellino azzurro in home video. Per chi non conoscesse il lungometraggio in questione, si tratta di una storia basata sul manga di Sound! Euphonium, altro titolo la cui trasposizione televisiva è stata affidata in mano a KyoAni. Ad ogni modo, il cofanetto in questione arriverà il 23 giugno in una ricchissima edizione Ultralimited con tanto di packaging e contenuti esclusivi. Il blu ray è già preordinabile su fanfactory al costo di 49,99 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo annuncio? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.