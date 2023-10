I'll Become a Villainess That Will Go Down in History: visual e premiere dell'anime

Per l'adattamento anime della serie di light novel I'll Become a Villainess That Will Go Down in History, scritta da Izumi О̄kido, è stata rivelata una nuova visual.

La serie di light novel segue la storia di Alicia, una ragazza che viene reincarnata come la villain di un otome game. Alicia decide di rompere il cliché della villainess e di diventare la villain più malvagia della storia. Tuttavia, più la protagonista si mostra malvagia, più il principe del regno sembra innamorarsi di lei.

Non è la prima opera che inizia con un personaggio reincarnato in un otome game. Se siete incuriositi da questo genere di storie, qui potete vedere il trailer di Trapped in a dating sim, un anime con un incipit molto simile a quello di I'll Become a Villainess That Will Go Down in History. Se invece volete vedere un anime interamente tratto da un otome game vi consigliamo il trailer di evolxlove.

Per chi non sapesse cosa sono gli otome game, sono un genere di videogiochi indirizzati ad un pubblico femminile in cui l'obiettivo è di riuscire a conquistare uno dei vari personaggi presentati nel corso della storia.

La visual è stata pubblicata dal sito web ufficiale della serie di light novel, il quale ha anche annunciato la premiere dell'anime in uscita nel 2024.

La visual ha entusiasmato il pubblico che ha apprezzato il design di Alicia e il suo aspetto malizioso. I fan hanno espresso la loro eccitazione anche per l'uscita dell'anime, il quale promette di essere una commedia divertente e originale.