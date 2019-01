Lo scioccante primo episodio di The Promised Neverland ha colpito tutti

Finalmente arrivato sugli schermi televisivi e dei PC di tutto il mondo, The Promised Neverland ha deciso di colpire fin da subito gli spettatori dell'anime con un primo episodio già pieno di colpi di scena. Attenzione agli spoiler sul primo episodio dopo il salto.

Se per i fan del manga di The Promised Neverland questa è la norma, chi ha potuto osservare la serie solo adesso per la prima volta e in versione animata è rimasto scioccato dal corso degli eventi. Nel primo episodio, che ricalca molto fedelmente la controparte cartacea, vengono presentati l'orfanotrofio Grace Field e tutti i suoi abitanti, a partire dai tre orfani più grandi Emma, Norman e Ray e alla tutrice e figura genitoriale Isabella. I ragazzi vivono i giorni tra test di intelligenza mattutini e giochi all'aria aperta nel pomeriggio, aspettando il giorno in cui verranno adottati.

Ed è proprio quando arriva una di queste adozioni che il mondo dei ragazzi si capovolge completamente. Conny, una sorellina di sei anni, finalmente trova due genitori adottivi e, la sera della sua partenza, dimentica all'istituto il suo peluche preferito, Little Bunny. In un tentativo disperato di restituirglielo prima della partenza, Emma e Norman si avviano verso il cancello, luogo a cui è stato proibito avvicinarsi perché pericoloso. Una volta arrivati lì, i due bambini trovano un camion con cui suppongono debba partire Conny. Nel retro del veicolo però scoprono la scioccante verità: Conny è morta, con uno sguardo terrificante e un fiore conficcato nel petto.

Negli istanti successivi, i due ragazzi si nascondono a causa dell'arrivo di mostri demoniaci e di Isabella, da sempre al fianco di questi esseri, e scoprono che in realtà la loro vita non ha senso, se non quello di diventare cibo per i demoni. Scoperta l'amara e scioccante verità, i due bambini scappano appena in tempo senza farsi scoprire, disperati per l'accaduto. Non si perdono però d'animo e decidono di scappare, portando tutta la famiglia via da quell'orribile luogo per evitare che venga divorata. Emma e Norman iniziano così a preparare un piano di fuga da Grace Field. Ma la mamma Isabella è in agguato, infatti i due bambini hanno dimenticato il peluche di Little Bunny sotto il camion. Il prossimo episodio di The Promised Neverland arriverà su VVVVid giovedì 17 gennaio alle ore 20:00.