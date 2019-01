Lo scontro conclusivo di Dragon Ball Super: Broly si mostra in una clip spoiler

Direttamente dalle sale cinematografiche americane, in cui Dragon Ball Super: Broly è stato diffuso a partire dallo scontro 16 gennaio, trapela una clip spoiler dedicata al combattimento finale tra due potentissimi Super Saiyan.

Parliamo, ovviamente, del furioso duello tra Broly e Gogeta, che animerà i minuti conclusivi della pellicola di Tatsuya Nagamine. Si tratta, come vi abbiamo già detto, di una clip leakata direttamente da una sala cinematografica statunitense, in quanto l'utente in questione ha ripreso una parte del combattimento tra i due guerrieri.

Si tratta, in realtà, di una sequenza in cui la maggior parte delle immagini saranno note ai fan di Dragon Ball Super: Broly, poiché esse hanno animato gran parte del più recente materiale promozionale del film. Vediamo quindi il Super Saiyan Leggendario raggiungere lo stato di Piena Potenza e scagliarsi contro la fusione generata da Goku e Vegeta, che dal canto suo riesce a schivare ogni colpo del suo avversario e a scagliargli una serie di tecniche dall'elevato tasso distruttivo.

Il tutto avviene sotto lo sguardo di Whis, che a quanto pare prenderà parte alla battaglia contro il figlio di Paragas. Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly uscirà nelle sale italiane a partire dal 28 febbraio 2019, grazie alla distribuzione di Koch Media.