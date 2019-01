Lo sconvolgente teaser de L'Attacco dei Giganti è stato ideato dallo stesso Isayama!

Come saprà chiunque abbia già visionato il più recente episodio della terza stagione de L’Attacco dei Giganti, questa si è conclusa con un flashforward estremamente interessante, in quanto ha mostrato con largo anticipo uno sconvolgente evento futuro...

Pubblicato il 15 ottobre 2018, l’episodio de L’Attacco dei Giganti intitolato “La notte prima dell'operazione di riconquista” ha infatti mostrato ai fan una furibonda lite fra i suoi protagonisti, che curiosamente dovrebbe avvenire molto più avanti. Attraverso una recente intervista rilasciata al magazine nipponico Animedia, i direttori Tetsuro Araki e Masashi Koizuka hanno finalmente spiegato le ragioni che hanno portato all’inclusione di quella singolare scena.



“La prima parte [della terza stagione] si è conclusa quando il Corpo di Ricerca ha cominciato a marciare in direzione del Wall Maria, ma tutti pensavamo che fosse un finale eccessivamente delicato. Quando abbiamo menzionato di volere rendere le cose un tantino più piccanti, il sensei Hajime Isayama ha subito suggerito di animare quella scena” è stato il commento di Tetsuro Araki, il quale ha poi aggiunto: “Se il sensei Isayama non ce l’avesse consigliato, forse non avremmo mai prodotto quell’anteprima”.



Data la natura cruenta de L’Attacco dei Giganti, il finale di midseason era forse troppo tranquillo perché i fan lo accettassero come punto di chiusura. Con questo curioso espediente, invece, la curiosità degli spettatori non ha fatto altro che crescere, e l’attesa dei nuovi episodi sta diventando sempre più snervante.



Per nostra fortunata, la seconda parte de L’Attacco dei Giganti - Stagione 3 esordirà durante il mese di aprile 2019, e i fan italiani potranno seguirla direttamente sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, sulla quale sono già state pubblicate le puntate della prima parte e delle precedenti stagioni.

E voi, cosa ne pensate dell'espediente escogitato dal sensei Isayama? Avete apprezzato l'inclusione di questa clip?