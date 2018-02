Lo scorso capitolo di ONE PIECE ci ha mostrato uno dei più terrificanti attacchi di sempre

Sebbene il mondo di, in particolare cosiddetto “Nuovo Mondo”, pulluli di personaggi incredibilmente potenti, sono davvero in pochi gli individui in grado di tenere testa al secondo figlio dell’imperatrice

Charlotte Katakuri, sulla cui testa pende una taglia che supera il milione di Berry, ha infatti dimostrato più volte, nelle ultime settimane, di essere superiore al protagonista Monkey D. Luffy, che però sta sfruttando questo scontro per affinare la propria Ambizione della Percezione e diventare ancora più forte. Mentre Cappello di Paglia, nel capitolo 895 di ONE PIECE, ha infine mostrato la terza e più recente forma del Gear Fourth (lo Snakeman), Katakuri ha invece utilizzato i poteri del frutto del diavolo Mochi Mochi per ricorrere ad un attacco mortale e al tempo stesso esilarante... almeno dal punto di vista dei lettori.



Poiché il frutto del diavolo gli permette di modellare il proprio corpo come se fosse appunto del mochi, il Generale del Dolci si è tramutato in ben due occasioni in una specie di ciambella di mochi per poi scagliarsi contro Luffy, come se fosse un disco rotante. Buffo nell’esecuzione e nell’aspetto, questo curioso attacco termina tuttavia con una tremenda martellata che devasta il corpo dell’avversario e lo crivella con gli speroni posti sulle braccia di Katakuri, in questo caso potenziati dall’Ambizione dell’Armatura del pirata.

Se la forma “Snakeman” ha dunque permesso a Luffy di diventare ancora più veloce, Katakuri può invece trasformarsi in una ciambella rotante per contrastare l'improvviso power-up del rivale. Ancora una volta, di conseguenza, i due contendenti sembrano bloccati in una fase di stallo. È mai possibile che lo scontro termini con un meritato pareggio?