L'ultimo capitolo di ONE PIECE rivela che un personaggio potrebbe ricevere un power-up!

Scambiato dalla Marina per una banale mascotte, Tony Tony Chopper è a tutti gli effetti un pirata della ciurma di. Il suopotrebbe tuttavia non essere l’unico “mostro” a bordo della Thousand Sunny!

Attenzione possibile Spoiler

Nel capitolo di ONE PIECE pubblicato la scorsa settimana, Nami e compagni sono salpati verso Cacao Island, ma in prossimità della meta hanno trovato la flotta di Big Mom ad accoglierli. Mentre il gruppo si preparava all’inevitabile scontro fra pirati, i fan hanno potuto assistere ad una scena al momento inspiegabile: guardando il cielo, Carrot si è domandata se ci sarà o meno la luna piena.



Questo singolare episodio sembrerebbe aver confermato una teoria molto diffusa tra i fan, che vedrebbe la Tribù dei Visoni in possesso di un’abilità molto simile a quella che Chopper ha acquisito mangiando il Frutto del Diavolo.



Durante il breve arco narrativo di Zou, alcuni componenti della suddetta tribù asserirono che se avessero potuto combattere sotto la luna piena, di certo sarebbero riusciti ad uccidere il pirata Jack (una delle “tre calamità” al servizio dell’imperatore Kaido). Un altro personaggio, inoltre, commentò che Luffy e compagni siano stati fortunati ad avere un cielo nuvoloso durante la notte in cui raggiunsero il guardiano Nekomamushi. Ma per quale motivo?



Non è dunque chiaro cosa accada ai visoni durante le notti di luna piena, ma di certo possiamo aspettarci che Carrot riceva un sostanzioso power-up nell’imminente battaglia contro le forze di Big Mom. Nonostante le fattezze delicate, il personaggio ha già dimostrato di essere abbastanza forte, ma l’eventuale power-up potrebbe permetterle di vendicarsi delle recenti malefatte compiute da Perospero, ministro delle caramelle di Tottoland.