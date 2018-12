Lo scorso episodio di Black Clover ci ha proposto un team-up inaspettato!

Introdotto nel corso dell’arco narrativo de “L’esplorazione del Diungeon” come un semplice araldo del successivo antagonista di Black Clover, il personaggio di Mars ha recentemente subito un cambiamento piuttosto drastico... Tutti i dettagli dopo il salto!

Nel corso dell’ultimo episodio di Black Clover, i fan hanno assistito infatti all’inaspettato team-up fra il protagonista Asta e lo stesso Mars, i quali hanno collaborato per poter salvare Fana - un membro dell’Occhio Magico della Notte Bianca - e impedirle di farsi esplodere.



Recentemente è stato infatti rivela che Fana, ai tempi del Diamond Kingdom, era un’amica di Mars, nonché uno degli studenti che il mago avrebbe dovuto uccidere per poter ottenere il diploma. Quando Mars ha rivisto Fana, di conseguenza, il profondo desiderio di salvarla l’ha spinto addirittura ad allearsi con Asta.



Mentre Fana, sconfitta da Asta, si preparava a detonare, Mars ed il protagonista di Black Clover si sono avvicinanti lentamente, nel tentativo di farla desistere dai suoi propositi. Sebbene il calore delle fiamme fosse insopportabile, Mars è riuscito a raggiungere la maga utilizzando la sua Tunica di Fenice per avvolgere sé stesso e il proprio rivale: questo ha infatti permesso ai due ragazzi di guarire immediatamente dalle ferite riportate in mezzo alle fiamme.

Lungo il tragitto, di conseguenza, i due rivali si sono ritrovati spalla a spalla, dimostrando il rispetto che nutrono l’uno per l’altro. Mars non ha potuto fare a meno di notare l’audacia che Asta dimostra dinanzi alle avversità, nonché il desiderio di non arrendersi mai; Asta, invece, si è accorto che il rivale non è più il freddo assassino che aveva conosciuto ai tempi del loro primo incontro.



Quando i due hanno raggiunto Fana, Asta ha tagliato il suo incantesimo con la sua spada anti-magia, mentre Mars ha abbracciato la ragazza, permettendole di liberarsi dal controllo mentale di cui era vittima. Di conseguenza, questa è stata la prima vittoria decisiva conseguenza dalla squadra composta da Asta e Mars.

E voi, come avete reagito dinanzi al team-up fra i due storici rivali? Questa straordinaria alleanza vi ha sorpresi?