Lo scorso episodio di Dragon Ball Super ci ha fornito un assaggio del vero potere di Jiren

Gli ultimi episodi disi stanno rivelando estremamente pregni di azione e colpi di scena, e quello di domenica scorsa in particolare ha trovato i favori dei molti fan del Principe dei Saiyan, che durante il Torneo del Potere non aveva ancora avuto grandi occasioni per dimostrare il suo indiscusso valore.

Sconfitto persino il potente Toppo con una mossa un po’ rischiosa da parte di Vegeta, Jiren è ora l’unico esponente rimasto all’Undicesimo Universo: il fantomatico mortale che, a detta di Whis, sarebbe superiore persino agli Dei della Distruzione. Dopo l’eliminazione del compagno, in effetti, il Grigio ha rivolto delle parole di scherno verso Toppo, definendolo patetico e rivelando che si aspettava molto di più dal guerriero - una scelta di parole che ha sconvolto il Settimo Universo e in particolare il nostro Goku.



In seguito, dopo essersi addirittura congratulato con Vegeta per la notevole prova, il Grigio ha invitato entrambi i Saiyan a “farsi gli occhi”, per poi sprigionare tutto il suo indicibile potere. Come suggerito dall’aura rossa presente nel trailer del prossimo episodio, la sicurezza di Jiren (e invero anche la sua nuova e curiosa sfrontatezza) dovrebbero fornirci un indizio sull’incommensurabile potere che il lottare potrebbe riuscire a scatenare questa domenica. L’ultima volta che Jiren ha utilizzato il suo vero potere, dopotutto, è riuscito a distruggere con un solo pugno una vasta zona dell’arena, per cui nessuno, al momento, potrebbe immaginare di questa forza disporrà una volta al 100%.

Di seguito titolo e prime sinossi del prossimo episodio.

Dragon Ball Super #127 - Un incombente ostacolo! Affidare la speranza alla barriera finale!!

C-17 tenta il tutto per tutto!

Un ferito C-17 aiuta Goku e Vegeta nello scontro con Jiren! Per supportare Goku e gli altri contro il soverchiante potere di Jiren, C-17 utilizza una strategia potenzialmente fatale!!

Come finirà, secondo voi, il Torneo del Potere? Sarà l'Ultra Istinto di Goku a superare il guerriero o vedremo tornare in campo il potente Vegeth?