Lo scorso episodio di Fairy Tail era colmo di scene piuttosto romantiche!

Recentemente tornato sul circuito televisivo nipponico (e sulla piattaforma di streaming Crunchyroll), l’anime di Fairy Tail si prepara a mostrare ai fan l’ultimo arco narrativo dell’opera di Hiro Mashima, in cui appunto si svolgerà lo scontro con Zeref e Acnologia: i due mortali nemici della gilda Fairy Tail.

In attesa che tutte le pedine siano al proprio posto sulla scacchiera su cui si giocherà lo scontro finale, Fairy Tail sta recentemente regalando ai fan una serie di scene romantiche e dedicate alla coppia composta da Natsu Dragoneel e Lucy Heartfilia, la meravigliosa Maga degli Spiriti Stellari che da sempre fa parte del Team Natsu.



Nell’ultimo episodio in particolare, i due maghi di Fairy Tail si sono diretti verso la sede della gilda Sabertooth, in quanto il piccolo Frosch potrebbe essere la chiave per ritrovare il compagno Gray Fullbuster. Lungo il percorso, i nostri eroi si sono infatti imbattuti in Juvia Lockser, la quale ha raccontato loro che l’amato è scomparso da circa sei mesi, dopo averla abbandonata nella casa in cui avevano vissuto per diverso tempo.



Quando Natsu e Lucy si sono rimessi in viaggio, il ragazzo le ha spiegato il motivo per cui è certo di poter trovare Gray nelle vicinanze di Sabertooth: il Rogue del futuro incontrato un anno prima gli aveva infatti confessato che proprio Gray ucciderà il piccolo Frosch, dando vita alla serie di eventi verificatisi durante l’arco narrativo dedicato al Gran Palio della Magia.



Non solo Natsu ha confessato a Lucy il grande segreto che ha conservato per oltre un anno, ma nel confermare la fiducia che nutre verso il compagno Gray, il Dragon Slayer si è avvicinato pericolosamente al viso della fanciulla, condividendo assieme a lei un momento di grande imbarazzo. Purtroppo la scenetta è terminata (come al solito) con una gag, ma questa nuova serie di Fairy Tail sembra promettere sviluppi interessanti per la gettonata coppia. Diverranno mai qualcosa di più?