Lo scorso episodio di Fairy Tail ha segnato l'inizio di un immenso conflitto

Approdato lo scorso mese di ottobre sul circuito televisivo nipponico, il terzo e ultimo anime di Fairy Tail è finalmente pronto ad adattare l’ultimo arco narrativo tratto dal manga originale di Hiro Mashima. Lo scorso episodio, infatti, ha segnato l’inizio di una sanguinosa guerra che coinvolgerà tutti i personaggi della serie...

Come di certo saprete se avete visionato qualche puntata della serie corrente, l’anime ha inizialmente visto Natsu Dragneel e Lucy Heartfilia alla ricerca degli ex-compagni di Fairy Tail, affinché la vulcanica gilda di maghi che un tempo aveva sede nella città di Magnolia potesse risorgere e tornare in piena attività. Una volta tornata la gilda, infatti, i nostri eroi sono subito partiti per il continente occidentale, allo scopo di salvare il Master Makarov dalle grinfie dell’Imperatore Spriggan.



Ora che la gilda di Fairy Tail è di nuovo al completo, i suoi componenti hanno avuto a malapena il tempo di aggiornarsi e ascoltare il drammatico racconto della Master Mavis, la quale ha deciso di svelare loro il tragico passato che ha la unisce allo Stregone Oscuro Zeref. Al termine del suo racconto, infatti, le forze di Alvarez hanno cominciato ad avanzare verso Magnolia, al fine di impossessarsi di Fairy Heart.



Il focoso Natsu Dragneel e gli altri Dragon Slayer di Prima Generazione si sono immediatamente mobilitati, ma dopo aver messo piede su una delle tante navi del nemico hanno subito mostrato i tipici sintomi di motion sickness... Il risultato potete ammirarlo voi stessi attraverso gli screenshot proposti in calce all'articolo. Ora che l'avventato trio di eroi è già fuori combattimento, riuscirà Fairy Tail ad opporre resistenza o verrà letteralmente travolta dalla soverchiante potenza degli Spriggan 12?



Vi ricordiamo infine che gli episodi del terzo e ultimo adattamento animato di Fairy Tail sono disponibili sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni domenica ce ne propone una nuova puntata con sottotitoli in lingua italiana.