Lo scorso episodio di ONE PIECE ci ha mostrato alcune abilità di Jinbe!

Le recenti azioni del pirata Jinbe avranno anche mandato in visibilio i fan dell’anime di ONE PIECE, ma è altrettanto probabile che questi nutrissero quale dubbio sul ruolo che questo giocherà d’ora in avanti nel fumetto. L’ultimo episodio della serie, invece, potrebbe aver averci dato un assaggio di quanto accadrà in futuro!

Poiché Jinbe ha recentemente dichiarato di volersi unire ufficialmente ai Pirati di Cappello di Paglia in qualità di timoniere, l’uomo-pesce ha subito colpo la palla al balzo per dimostrare ai compagni (e ai fan) le proprie capacità al comando della nave Thousand Sunny.



Mentre questa era ancora inseguita da Big Mom, che a quanto pare riesce a cavalcare le onde dell’oceano con l’aiuto del figlio Perospero, Jinbe ha condotto l’imbarcazione nella cosiddetta “Green Room”, ossia lo spazio temporaneo che si forma all’interno di un’onda. Così facendo, inoltre, il pirata ha fatto sì che Big Mom credesse di aver affondato finalmente la Thousand Sunny.



Questa rischiosa manovra è stata possibile solo grazie alla profonda conoscenza che un esperto timoniere Jinbe ha del mare e della navigazione. Di conseguenza, questa singolare azione ha già cementato il ruolo dell’uomo-pesce all’interno della ciurma, andando a colmare uno storico ruolo vacante che i fan di ONE PIECE avevano forse sottovalutato.

