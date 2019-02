Lo scorso episodio di ONE PIECE ci ha proposto un salvataggio eroico!

Sebbene l’arco narrativo di Whole Cake Island sia ormai vicino alla propria conclusione, l’attuale saga proposta dall’anime di ONE PIECE non ha ancora esaurito le sorprese destinate ai fan di Eiichiro Oda. Nel corso dell’ultimo episodio, ad esempio, abbiamo assistito al più improbabile del salvataggi...!

Nel disperato tentativo di riportare Monkey D. Luffy a bordo della Thousand Sunny, il coraggioso Sanji Vinsmoke si è caricato l’esausto capitano sulle spalle, per poi farsi strada fra le orde di pirati al servizio di Big Mom. Proprio quando la famiglia Charlotte pareva ormai prossima a consumare l'agognata vendetta ai danni di Cappello di Paglia, arrestando l’avanzata del cuoco, Luffy e Sanji sono stati salvati dal provvidenziale intervento degli altri Vinsmoke.



Piombando letteralmente dal cielo, Ichiji, Niji e Yonji hanno infatti combinato i loro poteri per fermare i colpi di bazooka scagliati contro Sanji e Luffy. Come se non bastasse, ognuno dei tre fratelli ha poi aiutato i due pirati durante i momenti più critici della fuga, permettendo loro di avvicinarsi alla Thousand Sunny. Quando il duo si è infatti ritrovato in prossimità dell’imbarcazione, l’affascinante Reiju ha utilizzato il suo “Pink Hornet” per fermare e respingere il gas rilasciato da un gruppo di nemici. In seguito, la donna ha afferrato Sanji a mezz’aria e l’ha spedito verso la Thousand Sunny.



Curiosamente, i quattro fratelli Vinsmoke erano sempre stati restii a utilizzare pubblicamente i loro veri poteri. Ciononostante, sia Reiju che gli altri tre non hanno esitato un solo attimo dinanzi alla possibilità di aiutare Sanji e Luffy, che nel corso delle vicende di Whole Cake Island sono più volte accorsi in loro soccorso. E voi, avete apprezzato il salvataggio proposto dall'ultimo episodio di ONE PIECE?