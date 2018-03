Lo scorso episodio di ONE PIECE ha segnato l'inizio dell'evento più atteso dai fan!

L’attesa è stata lunga, ma l’anime disi prepara infine ad accasare uno dei suoi ambiti scapoli. Noto per essere un cuoco straordinario ed un inguaribile casanova,rischia invero di perdere il proprio celibato, in quanto è stato costretto ad accettare di sposare una delle figlie dell’imperatrice...

Dopo essersi fatto attendere per mesi e mesi, anche l’anime tratto dal manga dei sensei Eiichiro Oda è infine pronto ad intrattenere il pubblico con le nozze più pericolose di sempre. Dopotutto, proprio lo scorso episodio della serie ha visto Sanji e Charlotte Pudding indossare i loro rispettivi abiti per il grande e non esattamente lieto evento sopracitato.



Lo scorso fine settimana, le reti nipponiche hanno infatti trasmesso l’episodio 829, e i fan hanno potuto dare un ultimo sguardo ad un Sanji ancora celebre e ormai prossimo a convolare a nozze. Dopo aver appreso che il suo matrimonio è solo un crudele inganno orchestrato da Big Mom per sterminare i Vinsmoke e impossessarsi della loro sorprendente tecnologia, Sanji è determinato a salvare la sua famiglia e gli amici, affinché tutti possano lasciare Whole Cake Island sani e salvi.



Per riuscirvi, i Pirati di Cappello di Paglia si sono alleati con Gapone “Gang” Bege e la sua banda di filibustieri, i quali intendono assaltare la cerimonia e approfittare della confusione per attentare alla vita della stessa imperatrice. Di conseguenza, adesso Sanji non deve far altro che sposarsi… o quantomeno andarci molto vicino.

L’episodio si è concluso proprio con Sanji con indosso un completo bianco, mentre i crudeli fratelli si domandano se questi abbia o meno cercato di sottrarsi al destino che lo attende. Pudding, invece, porta un raffinato abito nuziale e sembra pronta ad eseguire gli ordini di sua madre: peccato solo che non voglia affatto macchiarsi dello “stupido sangue” di Sanji quando dovrà ucciderlo. Interessata più a far fuori il futuro marito che a pronunciare i propri voti, la ragazza si dimostra sempre più romantica, non trovate?

Siete entusiasti all’idea di poter finalmente assistere al tanto atteso matrimonio di Sanji e Pudding? Sebbene questi tenteranno quasi certamente di uccidersi a vicenda, il loro cammino verso l’altare promette delle sequenze davvero interessanti e insolite per ONE PIECE.