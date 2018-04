Lo scorso episodio di ONE PIECE ha sottolineato la pericolosità di Charlotte Katakuri

Ora che il party organizzato dall’imperatriceè finalmente iniziato, l’anime diha mostrato ai fan il vero potere di, ossia la sua abilità più ostica e pericolosa: un’affinatissima

Quando uno degli ospiti di Big Mom ha rivelato di aver pianificato il suo omicidio, Katakuri, che ad oggi è il miglior combattente dell’imperatrice, ha usato la sua capacità di prevedere il futuro prima ancora che questo individuo potesse agire. Con una taglia che supera il milione di Berry, Katakuri ha infatti affinato la proprio Ambizione della Percezione al punto tale da poter vedere in anticipo alcuni eventi futuri. Sfruttando questa singolare capacità, il pirata ha dunque tolto di mezzo il nemico della madre lanciandogli contro un fagiolo veloce quanto un proiettile di fucile.



Quando Capone “Gang” Bege ha provato a confrontarsi con la schiacciante presenza di Katakura, il boss mafioso è rimasto pietrificato dinanzi alla portata dei poteri del rivale, che in quell’occasione ha predetto con estrema precisione l’arrivo di 100 nuovi nemici intenzionati a prendere la testa di Big Mom.



Sebbene nel manga di ONE PIECE non accada nulla di simile, gli occhi del ragazzo, nell’anime, diventano rossi ogni qualvolta questo utilizzi la propria Ambizione della Percezione, permettendo ai fan di vedere in anticipo eventi non ancora avvenuti. A ragion veduta, Katakuri, a detta dello stesso Bege, sarà certamente il principale ostacolo per la riuscita del piano orchestrato assieme ai Pirati di Cappello di Paglia.

E voi, cosa ne pensate di Katakuri e dei suoi incredibili poteri?