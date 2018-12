Lo scorso episodio di ONE PIECE ha sottolineato il valore di Jinbe

Il più recente episodio di ONE PIECE ha infine mostrato ai fan una situazione a dir poco disastrosa: dopo tanti inseguimenti e qualche scaramuccia, i Pirati di Cappello di Paglia si sono ritrovati faccia a faccia con la potentissima Charlotte Linlin, l'imperatrice anche nota come “Big Mom”.

Intitolata “Infine lo scontro - Imperatore contro ciurma di Cappello di paglia”, la puntata 864 di ONE PIECE ha visto Big Mom salire a bordo della nave Thousand Sunny, che l’imperatrice ha subito devastato con la spada Napoleon e le fiamme del fedele Prometheus. A ragion veduta, i Pirati di Cappello di Paglia si sono visti costretti a giocare le proprie carte migliori, per evitare di perdere la loro unica imbarcazione.



Jinbe è stato il primo ad affrontare direttamente la piratessa in quello che i fan ricorderanno come lo scontro più importante cui l’Uomo-Pesce abbia partecipato fino ad oggi. Quando il pirata ha cercato di spiegare a Big Mom che la torta nuziale promessagli da Perospero non era a bordo della Thousand Sunny, l’imperatrice si è infuriata persino più di prima e ha scagliato un fendente infuocato contro l’ex-membro della Flotta dei Sette.



Utilizzando l’Ambizione dell’Armatura, Jinbe ha inizialmente bloccato l’attacco di Big Mom, che tuttavia l’ha scaraventato in mare con un secondo assalto. Di conseguenza, per assicurarsi di riequilibrare le carte in tavola e indebolire l’avversaria, l’Uomo-Pesce ha scatenato una corrente oceanica contro l’imperatrice e successivamente l’ha colpita col Vagabond Drill: una potentissima tecnica di karate degli Uomini-Pesce.



Come risultato, Big Mom è stata spedita lontano dalla Thousand Sunny, ma dal momento che Zeus l’ha subito recuperata, potrebbe tornare a bordo della nave in qualsiasi momento. Riusciranno i Pirati di Cappello di Paglia a proteggere l’imbarcazione fino al ritorno del capitano Monkey D. Luffy? E soprattutto, avete apprezzato la spaventosa dimostrazione di forza di Jinbe?