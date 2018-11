Lo scorso episodio di Tokyo Ghoul:re ha sorpreso i fan con una scena hot!

Come i fan ricorderanno, il manga di Tokyo Ghoul:re, nel maggio 2017, riuscì a sconvolgere i lettori con un capitolo davvero atipico, che fece parlare di sé per settimane. Disegnato dal geniale Sui Ishida, il capitolo incriminato è stato infine trasposto in animazione, proponendo agli spettatori alcune scene piuttosto erotiche...

Qualora abbiate già letto il fumetto originale di Tokyo Ghoul:re, avrete sicuramente capito di cosa parliamo, ovvero dell’esplicita scena di sesso fra il protagonista Ken Kaneki e la bellissima Touka Kirishima. Naturalmente l’anime non è sceso nei dettagli tanto quanto il manga originale di Ishida, eppure il contenuto della suddetta scena è parso inequivocabile.



Trasmesso soltanto ieri e intitolato “Legami”, il diciannovesimo episodio di Tokyo Ghoul:re ha visto Touka e Ken Kaneki sfuggire a Mutsuki e raggiungere un luogo completamente disabitato. Seduti sotto la luna piena, i due ragazzi si sono abbandonati alle loro emozioni, rivelando i sentimenti romantici che provano l’uno per l’altra. Di conseguenza, l’episodio ha mostrato, attraverso flashback e qualche fermoimmagine, il primo rapporto sessuale fra i due personaggi.

Qualora non abbiate ancora visionato il suddetto episodio, vi ricordiamo che l’anime di Tokyo Ghoul:re è trasmesso ogni martedì sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, la quale ci propone tutte le settimane un nuovo episodio con sottotitoli in lingua italiana.

Ricordandovi che il primo cofanetto home video - contentente i primi 12 episodi di Tokyo Ghoul:re - verrà pubblicato da Dynit il prossimo 12 dicembre, sia in edizione Blu-ray disc che DVD, vi proponiamo di seguito la sinossi ufficiale della serie.

"Tokyo, due anni dopo l’attacco all’Anteiku. L’atmosfera per le strade è cambiata grazie all’influenza della CCG. Eppure qualcosa, all’ombra dei grattacieli della metropoli, continua silenziosamente a muoversi. Sono i Ghoul che hanno fame, di sopravvivenza. A imporsi su molti di loro è l’Aogiri Tree, organizzazione terroristica che punta il dito contro le azioni senza scrupoli della CCG. Per sradicare la minaccia, la CCG istituisce un team speciale: la Quinx Squad. Tra di loro c’è un tale Haise Sasaki, mezzo ghoul e mezzo umano, la cui identità passata è avvolta nel mistero…"