Lo spin-off di Bleach ci rivela fin dove si è spinto Mayuri nei suoi folli esperimenti

A questo punto, i fan di Bleach non sono sorpresi dalle cose cheha fatto. L'impazzitoè noto per il suo essere uno scienziato pazzo, ma ci sono linee di confine che i lettori non pensavano avrebbe mai attraversato. Tuttavia, se l'ultimo spin-off di Bleach è corretto, alloralo ha fatto.

Bleach potrebbe essere finito, ma uno spin-off della serie viene serializzato proprio in questi giorni. La storia, che si chiama Can not Fear Your Own World, si svolge dopo la fine del manga di Tite Kubo. Il nuovo capitolo dello spin-off è stato sintetizzato online e un utente di Reddit ha condiviso i suoi punti salienti con i fan, e i fatti più raccapriccianti hanno a che fare proprio con Mayuri.

Secondo la traduzione di Miss Storm Caller, un malvagio di Bleach è stato rianimato da Mayuri, ma solo parzialmente. Candice Catnipp è diventata un "cadavere vivente" dal momento che non è sopravvissuta agli Auswahlen. Mayuri ha raccolto il suo corpo e lo ha rianimato come ogni Quincy con un "cadavere semi-intatto".

Nessuno degli altri Quincy è stato informato dei test sadici di Mayuri. Il Soul Reaper è interessato agli esperimenti con Candice perché vuole scoprire come la razza dei Quincy sia legata a Yhwach, ma c'è dell'altro. Mayuri rivela di aver iniettato a Bambietta una batterio spia quando la Quincy si è infiltrata nella Soul Society, quindi sta tenendo sotto controllo lei e Giselle.

Finora, Mayuri ha affermato di avere intenzione di rilasciare la Quincy zombificata quando avrà terminato gli esperimenti su questi tre soggetti, ma solo il tempo dirà se è vero o meno.