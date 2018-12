Lo spinoff della serie Baki avrà un capitolo speciale a dicembre

A quanto sembra il manga spinoff del popolarissimo Baki, intitolato Baki Gaiden - Scarface, avrà in questo dicembre un capitolo speciale, che si focalizzerà su di un personaggio in particolare e prenderà un posto specifico nella timeline ufficiale.

Ogni fan sarà sicuramente al corrente che il manga nato da una costola di Baki, Baki Gaiden - Scarface, è ormai in una pausa prolungata che dura dal maggio di quest'anno. Ma, nonostante questa amara consapevolezza, non esistono solo le cattive notizie.

Grazie all'annuncio, contenuto nel secondo e terzo numero dello Weekly Shonen Champion di Akita Shoten (per l'occasioni riuniti in un'unica uscita) abbiamo avuto l'ufficialità che Baki Gaiden - Scarface vedrà nel mese di dicembre in corso la pubblicazione di un capitolo speciale one-shot, che verrà ambientato temporalmente dopo lo scontro di Kaoru con Spec.

Il numero speciale in questione, che vedrà la luce editoriale il 27 dicembre, non ha ancora una trama ufficiale, e quindi non sappiamo se si concentrerà ancora su kaoru Hanayama o se invece sarà una storia del tutto scollegata dalla vicenda principale.

Keisuke Itagaki e Yukinao Yamauchi hanno lanciato questo spinoff di Baki nel 2004, con una pubblicazione che è andata alternandosi tra la rivista sopracitata e il Champion RED. La serializzazione si è interrotta brutalmente nel 2009, per poi riprendere nell'ottobre del 2014. Fino ad ora sono stati raccolti sedici volumi di Baki Gaiden - Scarface.

Ricordiamo che la serie originale di Keisuke Itagaki, pubblicata sullo Weekly Shōnen Champion dal 1991 al 1999, che è arrivata a contare ben 42 volumi, è stata trasposta in un anime, il quale farà tra pochissimi giorni il suo debutto su Netflix, il 18 dicembre. Un trailer è arrivato nei giorni scorsi, e potete trovarlo sulle pagine di Everyeye.