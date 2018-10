Lo squalificato, Star Comics annuncia l'imminente uscita del primo volume

Con un comunicato stampa, Edizioni Star Comics annuncia che il primo volume del manga intitolato “Lo squalificato” e scritto dal maestro Junji Ito verrà pubblicato in Italia domani, 17 ottobre 2018.

Incomprensione, alienazione, pulsione di morte: queste tematiche moderne, che ci raccontano dell’uomo contemporaneo e dei suoi demoni, sono le protagoniste de LO SQUALIFICATO, miniserie in tre volumi firmata dal maestro Junji Ito che costituisce l’adattamento manga dell’omonimo romanzo di Osamu Dazai. Il primo volume sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 17 Ottobre 2018.

Il maestro Junji Ito sarà ospite di Edizioni Star Comics a Lucca Comics & Games 2018!

Yozo Oba non riesce a comprendere la felicità degli altri, eppure non può fare a meno di preoccuparsi dell’opinione di chi lo circonda. Ossessionato dal bisogno di ingannare gli altri, decide di nascondersi dietro un atteggiamento da eccentrico buffone, impegnandosi con tutto se stesso. Questo è il racconto della sua vita, vissuta giorno dopo giorno con la sensazione di voler morire...

Dal 17 Ottobre LO SQUALIFICATO n. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Nato a Gifu nel 1963, Junji Ito lascia la professione di dentista per dedicarsi a tempo pieno al fumetto dopo aver vinto il premio "Kazuo Umezu" nel 1987. Dalle sue opere sono stati tratti numerosi film d'animazione e live-action, di cui spesso lo stesso Ito cura la sceneggiatura. Il suo tratto è, allo stesso tempo, realistico e caricaturale, efferato e disturbante quanto elegante e composto. Le sue tematiche principali sono i disturbi ossessivo-compulsivi, le paure ataviche, il fascino dell'autodistruzione e la deformazione del corpo (inteso non tanto come metafora del corpus sociale quanto come rappresentazione fisica del subconscio).

MUST 91

LO SQUALIFICATO n. 1

Junji Ito

13x18, B, b/n, pp. 224, con sovraccoperta, € 6,90

Data di uscita: 17/10/2018, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822610782