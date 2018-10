Lo staff e il cast di Black Clover ringraziano i fan per il loro supporto!

Finalmente la seconda stagione della serie animata Black Clover è cominciata, dopo aver annunciato ufficialmente l'intenzione di proseguire oltre l'episodio 51. L'incredibile supporto ricevuto, ha spinto sin da subito il cast e lo staff dell'anime a ringraziare di cuore, in maniera speciale, tutti i fan.

Lo staff di Black Clover è riuscito a sorprendere i fan con l'annuncio di un rinnovo della serie con una seconda stagione e, con il suo primo episodio, l'atmosfera si è già riscaldata. Le cause che hanno spinto l'intero cast e staff a esprimere la loro riconoscenza non sono certo un segreto o un mistero. Il supporto e l'incoraggiamento dato dai fan dato alla serie è aumentato da quando l serie si è avviata verso l'arco finale della prima stagione. Grazie a questo si è deciso di spingersi oltre l'episodio 52, entrando così in un nuovo arco narrativo e a quanto pare i fan sembrano soddisfatti.

L'ultimo episodio della serie, oltre ad essere riuscita a raccogliere un'incredibile numero di consensi, ha accennato a uno scottante mistero per le persone che vede coinvolte, in quanto il Regno di Clover, non solo ha di nuovo a che fare con il il Regno di Diamante, ma a quanto pare uno dei capitani dell'ordine dei Cavalieri Magici sembra nascondere un profondo legame con l'organizzazione dell'Occhio Magico della Notte Bianca.

Questo mistero sarà uno degli elementi predominanti del nuovo arco narrativo della serie, La Foresta delle Streghe, mostrata nella nuova opening della seconda stagione. Questo ultimo capitolo avrà un certo spessore e rilevanza, non solo per quanto l'approfondimento sul passato di Vanessa, ma anche per quanto verrà rivelato sulla nuova forma assunta da Asta - mostrato in anteprima nel combattimento finale contro Vetto, membro dell'Occhio Magico della Notte Bianca -. Le aspettative sono veramente alte!

Ispirato all’omonimo manga di Yuki Tabata pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 2015, la serie animata di Black Clover è prodotto dallo Studio Pierrot e mandata in onda sul piccolo schermo per la prima volta nel 2017. Lo staff ha annunciato che Black Clover riprenderà la propria regolare programmazione già nel corso di ottobre 2018.

Attualmente è possibile trovare la versione dell'anime in lingua giapponese con sottotitoli in inglese su Crunchyroll, e il doppiata in lingua inglese è visibile su FunimationNow.