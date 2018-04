Lo staff di Cells at Work! annuncia i nomi dei nuovi doppiatori che faranno parte del cast

Durante la giornata di ieri, lo staff della trasposizione animata di “Cells at Work! - Lavori in corpo” (manga noto in Giappone come Hataraku Saibou) ha rivelato i nomi dei quattro doppiatori che si uniranno al cast principale già confermato.

Annunciato soltanto lo scorso gennaio, l’anime di Cells at Work è prodotto dallo studio David Production, lo stesso che ha dato i natali alle trasposizioni animate de Le bizzarre avventure di JoJo, Hyperdimension Neptunia: The Animation, Monster Hunter Stories: Ride On. Fanno già parte del cast anche Tomoaki Maeno nei panni Neutrophil, Kana Hanazawa nel ruolo di Erythrocite, Kikuko Inoue nelle vesti di Macrophage, Daisuke Ono come Killer T Cell, mentre Maria Naganawa presta la voce a Platelet.



Le quattro new-entry includono invece Takahiro Sakurai, Saori Hayami, Nobuhiko Okamoto e M・A・O nei panni dei personaggi chiamati rispettivamente T Cell Helper, Regulatory T Cell, Dendritic Cell e Granulocyte.

Di seguito vi proponiamo infine i commenti degli stessi doppiatori, i quali ci permettono di apprendere qualche primo dettaglio sui rispettivi personaggi interpretati.



Takahiro Sakurai: “Non è interessante vedere cosa stia succedendo nel tuo corpo e cosa stiano facendo le tue cellule? In un certo senso, questa potrebbe essere l’anthropomorphization definitiva. Imparerò molto e mi divertirò lavorando sodo!”



Saori Hayami: “Sono molto contenta di poter entrare nel mondo di Cells at Work nei panni di Regulatory T Cell. Non vedo l’ora di scoprire in che modo l’anime trasmetterà le sensazioni provocate dal manga.”



Nobuhiko Okamoto: “Mi chiedevo cosa fosse la cellula dendritica e come risulto della mia ricerca ho scoperto che si tratta di una cosa paragonabile a una torre di controllo delle cellule immunitarie. È una cellula molto importante, ma la sua faccia è così carina, quindi penso che ci sarà un divario tra il [carattere] e l’aspetto del mio personaggio. Inizieremo presto a registrare e lavorerò sodo!”



M・A・O: “Sono stata scelta per il ruolo di Eosinophil Granulocyte. Mi chiamo M・A・O! Ho letto il manga e ho pensato che fosse un capolavoro davvero interessante, quindi il fatto che possa partecipare all’anime mi rende molto felice! Imparerò molto sulla struttura del corpo e sulle cose che accadono al suo interno, combattendo batteri e virus!”

Serializzato in Giappone dal 2015 sulle pagine di Monthly Shonen Sirius, Cells at Work! è scritto da Akane Shimizu. In Italia il fumetto è edito da Star Comics, che finora ne ha pubblicato il primo volumetto. Stando alle informazioni riportate sul sito ufficiale dell'editore, il secondo albo verrà rilasciato il 23 maggio.