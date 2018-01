Lo staff de L'Attacco dei Giganti ci aggiorna sullo stato dei lavori della terza stagione

Stando a quanto rivelato in precedenza da, lo studio d’animazione giapponese che cura l’adattamento televisivo de L’Attacco dei Giganti , la terza stagione dell’anime dovrebbe esordire durante il mese di luglio 2018.

Dal momento che i fan dimostrano sempre una certa diffidenza, il direttore dell’animazione dello show, Amai Arifumi, è recentemente intervenuto sull’argomento per rassicurare i molti appassionati della serie sullo stato dei lavori legati al progetto. In risposta ad un fan che in particolare si complimentava per il lavoro svolto col terzo film riassuntivo del franchise, il direttore avrebbe così risposto: “Grazie per averlo visto! Mi fa piacere che abbiate apprezzato le nuove scene. La terza stagione è attualmente in produzione, perciò portate pazienza!”.



Finora, Wit Studios non ha rivelato né la data in cui la serie tornerà sul circuito televisivo nipponico, né il numero di episodi di cui si comporrà la nuova stagione del progetto, ma i fan sperano già che questa porrà coprire due diversi archi narrativi, a differenza da quanto fatto dalla breve seconda stagione trasmessa nei primi mesi del 2017. Detto questo, il prossimo arco narrativo dello show sarà molto più cupo del precedente, in quanto la serie andrà incontro agli intrighi politici che caratterizzano la saga “Upring”.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che lo staff, la scorsa settimana, ha rilasciato una nuova key visual per introdurre una new-entry che durante la prossima stagione giocherà un ruolo fondamentale all'interno della trama! Correte a vederla!