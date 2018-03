Lo staff de L'Attacco dei Giganti chiarisce il ruolo che avrà Levi nella Stagione 3!

Alcuni membri dello staff di, attualmente al lavoro sulla terza stagione dell'anime de, ha rilasciato alcune, interessanti dichiarazioni su colui che a quanto pare sarà protagonista dei nuovi episodi: parliamo di, comandante del Corpo di Ricerca.

Le dichiarazioni provengono, in particolar modo, da due membri dello staff di produzione: il director generale Koizuka Masashi e il director delle animazioni, Araki Tetsuro, hanno chiarito quale sarà il ruolo di Levi rispetto a quello di Eren, da sempre protagonista indiscusso dell'opera ma che sembra dover lasciare più spazio al suo comandate nel corso dei prossimi episodi.

Ecco quanto ha deto Masashi, sul rapporto tra Levi ed Eren:

"Eren è stato ferito nel corso della prima stagione, per questo non è stato particolarmente attivo nella seconda. Nella Stagione 3, invece, tornerà in prima linea. Possiamo dire che Levi, adesso, influenzerà la direzione della storia, quindi se ci basiamo su questo lui è in effetti il punto focale di tutto il nostro lavoro".

Queste, invece, le parole di Tetsuro, che chiarisce quanto sia un'esagerazione definire Levi il protagonista assoluto:

"Dire che questa stagione sarà esclusivamente su Levi è probabilmente un'esagerazione, ma i nostri animatori che adorano disegnarlo stanno davvero godendo! (ride) Ci saranno tante scene che lo vedranno impegnato nel movimento tridimensionale, quindi per il nostro staff di produzione è un vera seccatura. La Stagione 3 rivelerà dettagli sul passato di alcuni personaggi, inclusa l'infanzia di Levi. Il focus su di lui, quindi, non è limitato soltanto alle sequenze di azione, il suo ruolo nella trama rimane però molto importante".

La Stagione 3 de L'Attacco dei Giganti, anime tratto dal manga di Hajime Isayama, debutterà nel mese di luglio 2018.