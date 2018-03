Lo staff del film di Dragon Ball Super risulterà familiare ai fan di ONE PIECE

L'anime televisivo diterminerà la prossima settimana con l'episodio 131, ma l'anime continuerà su più fronti. Uno di questi è il film in uscita il prossimo 14 dicembre, di cui è stato recentemente svelato lo staff ufficiale. Uno staff che risulterà piuttosto familiare ai fan dei film di ONE PIECE.

Secondo lo staff ufficiale del film di Dragon Ball Super, che sarà scritto e curato sotto il profilo del character design da Akira Toriyama in persona, il director della pellicola sarà Tatsuya Nagamine; il responsabile delle animazioni sarà invece Naohiro Shintani, mentre l'Art Director sarà infine Kazuo Ogura. Ebbene questi tre nomi sono collegati anche a una delle pellicole dedicate al franchise di ONE PIECE più brillanti degli ultimi anni.

Sia Nagamine che Shintani che Ogata hanno infatti lavorato alla produzione di ONE PIECE Film: Z, pellicola uscita nel 2012 e diretta proprio da Tatsuya Nagamine. Film: Z risulta uno dei film ad oggi più godibili e spettacolari della serie animata ispirata al franchise di Eiichiro Oda, con un eccezionale comparto estetico e una trama originale molto interessante, impreziosita da un cattivo tanto inedito quanto memorabile.

La qualità e il successo di ONE PIECE Film: Z ci sembrano un biglietto da visita decisamente incoraggiante per lo staff del film anime di Dragon Ball Super, in uscita il 14 dicembre 2018: stando alle recenti dichiarazioni di Akira Toriyama, infatti, la pellicola fungerà da sequel per la serie televisiva che terminerà domenica 25 marzo con l'episodio 131 e racconterà una storia che chiarirà diversi retroscena sui Saiyan e su Freezer.

Di certo i fan di Dragon Ball che hanno apprezzato le incarnazioni di ONE PIECE sul grande schermo possono star tranquilli, dunque.