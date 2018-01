Lo staff di Kakegurui conferma la produzione di una seconda stagione televisiva!

In occasione dell’evento nipponico

Scritto da Homura Kawamoto e disegnato da Tōru Naomura, Kakegurui: Gambling School ruota attorno al prestigioso Istituto Hyakkao, una scuola frequentata principalmente dai rampolli della classe politica e finanziaria, i quali, una volta terminate le lezioni, sono soliti dilettarsi col gioco d'azzardo. Protagonisti della vicenda sono Ryota Suzui e la bella Yumeko Jabami, una giocatrice compulsiva di rara abilità che normalmente potrebbe apparire alquanto pacata e innocente.



Composta da 12 episodi soltanto, la prima stagione dell’anime è stata diretta da Yuichiro Hayashi (Garo the Animation, PES: Peace Eco Smile) presso lo studio di produzione MAPPA. Mentre Yasuko Kobayashi (Attack on Titan, Garo the Animation, JoJo's Bizarre Adventure, Shakugan no Shana) ne ha curato la sceneggiatura, il character design dei personaggi è stato affidato a Manabu Akita (JoJo's Bizarre Adventure).

Serializzato su Gangan Joker dal mese di marzo 2014, Kakegurui: Gambling School è disponibile anche in Italia grazie all'editore J-POP, che di recente ne ha pubblicato i primi due volumetti. Per maggiori informazioni sulla serie, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione.