Lo staff di Mob Psycho 100 celebra l'arrivo del nuovo anno

Come ogni anno, gli autori augurano un buon anno ai propri fan tramite illustrazioni e immagini dedicate. Stavolta è il turno dello staff di Mob Psycho 100 condividere una visual.

Tramite l'account Twitter ufficiale, lo staff ha diramato un'illustrazione di Mob Psycho 100 che mostra i cinque protagonisti Shigeo e Ritsu Kageyama, Teruki Hanazawa, Arataka Reigen ed Ekubo davanti il tradizionale altare di un tempio buddista o shintoista che i giapponesi visitano il primo dell'anno per buon augurio, ovvero l'Hatsumōde.

Mob Psycho 100: stagione 2 debutterà ufficialmente il 7 gennaio e vede il ritorno di gran parte del cast e dello staff della prima stagione. L'anime sarà trasmesso da Crunchyroll in simulcast e sarà prodotto dallo studio BONES, la sigla d'apertura sarà "99.9" di MOB CHOIR e saijou no sana, mentre la sigla di chiusura sarà "Memosepia" sempre di saijou no sana.