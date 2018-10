Lo staff di Mobile Suit Gundam NT rivela un trailer con la sigla del film e una key visual

A poco più di un anno dall'uscita del nuovo lungometraggio animato legato al franchise di Gundam, lo staff di Mobile Suit Gundam NT (Kidō Senshi Gundam NT) ha rilasciato qualche giorno fa altre novità durante un evento per anime.

SawanoHiroyuki [nZk]: LiSA eseguirà la sigla del film, dal titolo "Narrative" (Narrativa). Il gruppo è composto da Hiroyuki Sawano (L'attacco dei giganti) e da LiSA (Sword Art Online). Il sito ufficiale della serie ha rilasciato inoltre una nuova visual e un nuovo trailer del film che verrà proiettato dal 30 novembre in 90 sale giapponesi.

Non è tutto. Infatti il sito ufficiale dell'anime ha rivelato una key visual e un nuovo trailer del film, il cui debutto è previsto per il 30 novembre prossimo in 90 sale giapponesi, con inclusa un'anteprima della canzone.

Il cast dell'anime si è arricchito di nuovi personaggi, oltre a quelli principali:

Junya Enoki nei panni di Jona Basta, 25 anni. Un guardiamarina della Space Force della Federazione Terrestre e il pilota del Narrative Gundam. È l'amico d'infanzia di Michele e Rita. Era un sopravvissuto della caduta della colonia in Australia da bambino.

Un'altro personaggio da ricordare è Luio Ūmin, il presidente della ditta Luio che esercita una grande influenza sul governo della Federazione Terrestre con sede a New Hong Kong.

Come già accennato precedentemente, sarà Shunichi Yoshizawa a dirigere il progetto presso lo studio Sunrise.

Mobile Suit Gundam Narrative fa parte del UC NexT 0100 Project che affronterà gli eventi della trama di Universal Century seguendo le serie originali Mobile Suit Gundam e Mobile Suit Gundam Unicorn. Verranno presentati i nuovi modelli di mobile suit, RX-0 Unicorn Gundam 03 Phenex e MSN-06S Sinanju Stein.