Lo staff di Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online rilascia una nuova key visual!

Annunciato ufficialmente lo scorso ottobre, il nuovo anime spin-off di Sword Art Online , intitolato, esordirà sul circuito televisivo nipponico nel mese di aprile, pertanto la produzione ha rilasciato nelle ultime ore una nuova key visual.

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione ci mostra nuovamente tutti i personaggi principali del nuovo anime, a cominciare dalla protagonista. Tratto dalla serie di romanzi dell’autore Keiichi Sigsawa, la storia dello spin-off ruota attorno a Karen Kohiruimaki, una studentessa alta 183 cm e complessata per via della propria statura. A causa delle non poche difficoltà relazionali riscontrate nel mondo reale, la giovane si rifugia nel regno virtuale di Gun Gale Online, dove ha adottato l’avatar “LLENN” e indossa solo indumenti di colore rosa. È in questo mondo virtuale che incontrerà una bellissima giocatrice di nome Pitohui, con la quale parteciperà all’evento Squad Jam, una variante in chiave “Battle Royale” del torneo Bullet of Bullets cui presero un tempo parte Kirito e Sinon.

Oltre a LENN e Pitohui, nell’immagine figurano anche il mastodontico avatar di Goushi Asougi e la piccola Fukaziroh, alter ego di Shinohara Miyu, un’amica d’infanzia che vive nello stesso paese di Karen e che le suggerà di utilizzare la conversione dell’account per lasciare ALfheim Online e trasferirsi su Gun Gale Online.

Il cast vocale dell’anime vedrà Kusunoki Tomori nei panni di Kohiruimaki Karen/LLENN, mentre Hikasa Yoko sarà Pitohui, Akasaki Chinatsu sarà Shinohara Miyu/Fukaziroh, e Okitsu Kazuyuki sarà Asougi Goushi.