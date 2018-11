Lo Studio Pierrot annuncerà il ritorno di Bleach alla Jump Festa?

Con un tweet sul suo profilo ufficiale, Studio Pierrot sembrerebbe aver anticipato un annuncio relativo a Bleach per la prossima edizione della Jump Festa. Che si tratti del tanto atteso ritorno dell'anime dedicato alla serie creata da Tite Kubo?

Ogni appassionato della serie creata da Tite Kubo, Bleach, attende il ritorno dell'adattamento animato da quando si è interrotto nell'ormai lontano 2012. Ora, grazie ad un tweet dello Studio Pierrot, i fan possono tornare a nutrire le loro speranze per una qualche nuova iterazione dell'anime che amano.

Da quanto si desume dal post Twitter a cui si accennava prima, lo Studio Pierrot potrebbe partecipare alla Jump Festa 2019, una convention annuale che si tiene a Tokyo, in Giappone, dedicata agli anime ed ai manga (sponsorizzata dalla Shūeisha, casa editrice della rivista Weekly Shōnen Jump), con un annuncio riguardante proprio Bleach. Al tweet viene accompagnata un'immagine che ritrae i protagonisti della saga in un momento di relax invernale.

Non si conosce ancora l'entità e i particolari di questo eventuale annuncio, né se si tratti di un sequel alla serie animata interrottasi sei anni fa, né se invece concerna un nuovo special televisivo, un film d'animazione o addirittura un remake. Di certo ognuna di queste possibilità può stuzzicare l'immaginazione degli appassionati, anche se probabilmente la maggioranza propenderebbe per un annuncio che gli dia la possibilità di vedere la trasposizione animata concludere le vicende ancora rimaste in sospeso rispetto al manga.

Bleach è una serie televisiva anime, tratta dal manga omonimo di Tite Kubo, prodotta dallo Studio Pierrot e Dentsu, diretta da Noriyuki Abe. La serie è stata trasmessa in Giappone da TV Tokyo a partire dal 5 ottobre 2004, concludendosi il 27 marzo 2012, per un totale di 16 stagioni televisive e 366 episodi, di cui più di 160 non tratti dal manga.