Lo Studio Pierrot annuncia Hero Mask, una serie in esclusiva per Netflix

Arriverà ad inizio dicembre la nuova serie animata dello Studio Pierrot, e si intitolerà Hero Mask. Si tratta di una serie in esclusiva per Netflix e, a quanto pare, si concentrerà sulla serie di misteriosi incidenti legati ad una maschera, così come sul detective che cercherà di risolverli.

Come tutti gli appassionati ormai sapranno, Netflix sta puntando sempre di più sulle serie animate, producendone anche molte di propria iniziativa. Per questo non sorprende l'annuncio delle scorse ore della collaborazione con Stduio Pierrot allo scopo di produrre una nuova serie animata, dal titolo Hero Mask. L'anime ha un debutto previsto su scala mondiale per il prossimo 3 dicembre.

A quanto pare si tratta di una storia che si incentrerà su di una serie di orrendi incidenti, tutti in qualche modo collegati ad una misteriosa maschera. Il compito di scoprire la causa di questi tremendi eventi e del loro collegamento con tale oggetto spetta al detective James Blood. La serie conterà in tutto quindici episodi. Vediamo come il progetto viene descritto all'interno del sito ufficiale americano:

"Ora c'è una misteriosa maschera davanti al detective James Blood, e l'uomo che si cela dietro di essa non dovrebbe esistere. Qual è il mistero che circonda questa maschera? E così ha inizio una crime story piena di azione, ambientata in una splendida città!"

L'opera sarà diretta da Hiroyasu Aoki (già regista della serie del 2011 di Hunter x Hunter), mentre i personaggi saranno disegnati da Takahisa Katagiri, con la musica che sarà opera di Hisaki Kato. Il cast sarà composto dai seguenti attori: Yasuyuki Kase è James Blood, Yuko Kaida è Sarah Sinclair, Junpei Morita è Lennox Gallagher, Kentaro Takano è Edmond Chandle, Kouki Uchiyama è Harry Creighton, Yuzuru Aoyama è Geffrey Connor, Takayuki Sugo è Steven Martland, e tanti altri.

Come potete vedere, sono stati diffusi anche un poster ufficiale, con il detective che punta la pistola alla misteriosa maschera, e un primo trailer su Youtube, che mostra i personaggi protagonisti in una frenetica sequenza fatta dei momenti di tensione e azione ai quali assisteremo nel corso di questa nuova serie, che ricordiamo arriverà su Netflix a partire dal prossimo dicembre.