Lo Studio Sunrise apre una propria scuola di animazione: la 'Sunrise Drawing School'

Lo studio di animazione giapponese “Sunrise” aveva, tra il 2005 e il 2011, portato avanti un particolare progetto: tenere una propria scuola finalizzata all’animazione, la "Sunrise Drawing School". Il progetto, che si concluse all’inizio di questo decennio, è stato finalmente ripreso.

L’idea è questa: realizzare una sorta di Campus in cui tenere un numero ristretto di studenti, scelti tra quelli più dotati e/o con più possibilità di “evolversi”. Vi sarà anche una mensa, in modo da permettere ai futuri animatori, liberi dall’impegno della spesa (in questo caso specifico), di focalizzarsi unicamente sull’animazione.

Sunrise garantisce a questi giovani, dopo la fine del corso, un posto di lavoro all’interno dell’azienda.

Gli studenti che parteciperanno alla Sunrise Drawing School dovranno pagare 100000 yen al mese (circa 800 euro). La scuola è aperta a tutti. Ovviamente si deve avere almeno una conoscenza media del giapponese per essere in grado di seguire le lezioni.

Le iscrizioni per il 2019 si sono già chiuse. Sunrise invita, comunque, ad aspettare l’apertura delle nuove iscrizioni per l’anno successivo: il 2020.

Vi proponiamo, di seguito, alcuni estratti del discorso di saluto/presentazione presente nel sito ufficiale della Sunrise Drawing School:

“L'animazione è diventata uno degli intrattenimenti che fornisce gioia alla vita delle persone”.

“Nel frattempo, la carenza di risorse umane, di "animatori" , ovvero di coloro che svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione di un prodotto animato, sta diventando ovvia”.

“Continueremo a produrre opere di alta qualità da ora in poi, e speriamo di offrire più sogni, speranze ed eccitazione a più persone possibili. Quindi, abbiamo deciso di fondare nuovamente la "Sunrise Drawing School" per promuovere gli animatori stessi”.

“Il periodo di apprendimento non richiede l'onere della tassa di iscrizione. Forniremo anche supporto per gli studenti fornendo incentivi”.

“Dopo aver fatto un anno di apprendimento pratico, se si riesce ad acquisire determinate abilità, potrete diventare un animatore dello Studio Sunrise”.

“Speriamo che ben 15 eccellenti animatori crescano e siano attivi”.

“Stiamo aspettando, dal profondo del cuore, l'applicazione di coloro che hanno volontà”.

Lo Studio Sunrise è nato nel 1972 da un gruppo di professionisti ed ex dipendenti della Mushi Production, che all’epoca era sull’orlo della rovina. L’azienda è famosa per titoli come Cowboy Bebop, City Hunter, Daitarn 3, Gundam, Gintama (ep. 1-265) e molti altri.