Ecco la locandina di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che ha richiamato i fan

Continua la sua marcia inarrestabile nelle classifiche di Weekly Shonen Jump e nelle fumetterie ed edicole nipponiche. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è arrivato col volume 18, o almeno era. Infatti, è andato subito a ruba nonostante sia stato in vendita per un solo giorno, obbligando la Shueisha a programmare già le ristampe.

La campagna pubblicitaria di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è sicuramente "colpevole" di questa grandissima rincorsa all'acquisto dell'ultimo tankobon. Infatti in ogni volume è nascosta un'illustrazione speciale che ha obbligato le fumetterie a vendere una sola copia per acquirente.

Non solo, perché dopo le tante promozioni a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di qualche giorno fa, la Shueisha ha fatto preparare una nuova locandina che spinga ancora di più il piede sull'acceleratore. In calce potete osservare il nuovo poster con Tanijro Kamado al centro dell'immagine, con la spada ancora nel fodero ma pronto all'attacco.

Alle sue spalle spiccano i Pilastri dei cacciatori di demoni ancora in attività durante l'arco narrativo dello scontro con Kibutsuji Muzan e i suoi demoni: Giyuu, Kanroji, Iguro, Tokito, Gyoumei, Shinobu e Shinazugara, accompagnati dalla demone Tamayo. Cosa ne pensate di questa immagine che potete vedere in fondo alla notizia?