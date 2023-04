La locandina del film Spy x Family CODE: White nell'artwork dissacrante di Tatsuya Endo

Serializzato su Shonen Jump+ dal 2019, la popolarità di Spy x Family è esplosa nel 2022, con la spy comedy di Tatsuya Endo che ha raggiunto il successo globale grazie all'adattamento anime co-prodotto da WIT Studio e CloverWorks. Dopo una prima stagione trionfale, la serie tornerà già nel corso di quest'anno con due nuove produzioni.

Spy x Family è diventato in breve tempo uno dei nomi più altisonanti di Shueisha, con le avventure della famiglia Forger che hanno convinto il pubblico su più fronti. Data la popolarità della serie, i due studio d'animazione dietro l'anime hanno deciso di mettersi al lavoro su un lungometraggio su cui di recente sono arrivate le prime informazioni.

Spy x Family CODE: White debutterà a natale 2023 nei cinema giapponesi e per promuoverne la produzione lo staff ha rilasciato una prima key visual. L'anime movie racconterà una storia inedita mai raccontata nel manga di Endo. La famiglia Forger al gran completo partirà per una vacanza invernale, ma importanti questioni lavorative porteranno Loid e Yor a vestire i panni di Twilight e Thorn Princess.

A ogni modo, in attesa che vengano svelate novità sul fronte della trama, il mangaka Tatsuya Endo ha rilasciato uno sketch che prende in giro la locandina promozionale della pellicola. In questo schizzo abbozzato dall'autore Twilight, Thorn Princess, Anya e Bond sono infatti illustrati come da un bimbo. Vi salutiamo lasciandovi a un trailer PV che lancia la Stagione 2 di Spy x Family.