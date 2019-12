Locandine, PV, volumi esauriti: Demon Slayer continua la sua marcia trionfale in Giappone

Vendite su vendite con cui ha superato ONE PIECE: Demon Slayer è il manga del 2019, ma ha deciso di iniziare il 2020 editoriale con un ritmo ancora più veloce. Non sono bastate infatti al manga di Koyoharu Gotouge le vendite dello scorso anno, dato che continua ad accelerare di settimana in settimana, bloccato soltanto dall'esaurimento copie.

Weekly Shonen Jump sta per pubblicare i volumi delle sue opere, tra cui spicca Demon Slayer 18. In uscita domani 4 dicembre, il tankobon è arrivato con un gran numero di copie a disposizione nelle librerie e fumetterie. Tuttavia, la Shueisha ha già programmato una nuova ristampa per esaurimento scorte. Molti negozi stanno già lamentando, nonostante non sia ancora arrivato il giorno di vendita, di aver terminato il tankobon in questione.

Tutto merito delle pubblicità e dell'anime? Forse, perché la Shueisha ha lanciato una mega campagna che ha avvolto la landa nipponica negli scorsi giorni. Oltre un video promozionale che potete trovare in calce, sono stati preparati cartelloni e locandine che offrono spazio a 18 personaggi diversi. Mentre le ultime classifiche danno alcuni volumi ormai prossimi al milione, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba potrebbe affermarsi già dai primi mesi come manga anche del 2020.

Nei tweet in fondo alla notizia potete osservare le tante campagne pubblicitarie preparate, ricche di illustrazioni ma alcune con personaggi non ancora apparsi nella versione animata.