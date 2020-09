Log Horizon: la terza stagione slitta al 2021, ecco trailer e nuova data d'uscita

L'emittente tv NHK ha appena annunciato che Log Horizon: Entaku Hokai, terza stagione dell'anime tratto dall'omonima serie di romanzi di Mamare Touno e Kazuhiro Hara, non uscirà ad ottobre come precedentemente affermato, a causa di problemi di produzione legati alla pandemia Coronavirus. La nuova data di uscita è fissata per il 13 gennaio 2021.

Lo scorso gennaio Studio DEEN affermò che l'anime sarebbe uscito nel corso del 2020, ma a quanto lo staff non è riuscito a gestire in maniera ottimale il carico di lavoro e la fase di smart working. Fortunatamente il rinvio è di soli tre mesi, e ottobre rimane un mese estremamente folto a causa dell'arrivo di tanti anime di spessore, tra cui figurano Jujutsu Kaisen e DanMachi III.

Cliccando sopra i link reperibile in calce potete dare un'occhiata al nuovo teaser trailer della terza stagione di Log Horizon, che vi ricordiamo essere composta da soli 12 episodi. Le prime due stagioni, distribuite rispettivamente nel 2014 e 2015, furono invece composte da due cour, ovvero da 25 episodi l'una.

E voi cosa ne pensate? Seguirete questa nuova stagione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste interessati ad altri progetti di Studio DEEN invece, vi ricordiamo che nello stesso periodo uscirà anche The Seven Deadly Sins 4, la stagione finale dell'anime tratto dall'opera di Nakaba Suzuki.