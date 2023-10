Loki: come il dio dell'inganno della mitologia norrena ha conquistato gli artisti Marvel

Dai suoi primi anni come uno dei pilastri dei comics la Marvel ha sempre dimostrato grande attenzione nei confronti di diverse mitologie, dando ampio spazio ai miti nordici e ad alcune delle su divinità più emblematiche, tra cui si trova Loki, il dio dell’inganno capace di stregare e affascinare anche molti artisti Marvel.

Con la pubblicazione dell’albo Avengers Timeless Light #1, con cui la Marvel ha sancito la collaborazione ufficiale con Citizen, è stata rivelata anche la cover realizzata da Mike McKone, illustratore britannico che da anni ormai collabora con la casa delle idee. Per presentare l’opera, McKone ha espresso il suo singolare legame col personaggio di Loki, e cosa lo rende così entusiasmante da disegnare: “mi piace ogni cosa creata o immaginata da Jack Kirby. Quindi disegnare Loki è sempre divertente”.

McKone ha anche riflettuto sulla vera natura della divinità, e di quanto sia alla base di contenuti sempre intrattenenti per via della sua pomposità ed estrema sicurezza di sé, senza lasciare da parte la sua propensione ad agire con malizia. Nel realizzare la sua versione di Loki, che potete vedere nella cover riportata in fondo alla pagina, l’artista ha anche esplicitato quali sono i suoi grandi punti di riferimento: la run di Thor degli anni ’80 scritta da Walt Simonson e i disegni di John Buscema riguardanti Loki.

In questa nuova storia Loki si pone domande piuttosto importanti con le quali cerca di comprendere cosa rende gli eroi davvero eroici. Tuttavia, l’invasione di New York da parte dei Mosti Ombra, porta il dio norreno dell’inganno ad allearsi con queste creature, arrivando persino a controllarle e guidarle contro gli Avengers. Fateci sapere cosa ne pensate di queste parole riguardo Loki, e magari così vi colpisce di più del dio dell’inganno nei commenti.

In conclusione, ricordiamo che in tempo per Halloween tornano i Marvel Zombies, e vi lasciamo alle ultime aggiunte e rivisitazioni della mitologia norrena introdotte in Immortal Thor di Al Ewing.