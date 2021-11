Loki: Miss Minutes riceve la sua prima cover ufficiale Marvel Comics

La la serie Loki ha portato su schermo diversi personaggi rimasti finora unicamente nei comics, basti pensare all'intera faccenda riguardante la Time Variance Authority, all'agente Mobius, diverse versioni del Dio dell'inganno e Miss Minutes, mascotte animata della TVA che presto sarà protagonista della variant cover di uno speciale one shot.

Apparsa sin dal primo episodio, Miss Minutes appare come un piccolo orologio antropomorfo che aiuta a spiegare sia al protagonista, che agli stessi spettatori, come funzionano le cose alla TVA. Negli episodi finali però, scopriamo che la mascotte è anche un importante alleata di Colui che rimane, variante di Kang il Conquistatore, con cui lo stesso Loki e Sylvie hanno una turbolenta conversazione.

Scritta da Jed MacKay, impegnato anche in The Death of Doctor Strange, e disegnata da Kev Walker, Greg Land e Mark Bagley la storia che riempirà il volume Timeless, in arrivo il 22 dicembre, promette di essere la base di numerosi racconti e sviluppi narrativi che verranno pubblicati nel corso del 2022.

Di seguito riportiamo le parole di MacKay stesso per promuovere l'opera: "Kang il Conquistatore sa sempre cosa sta per succedere, è un vantaggio di quelli che provengono dal 31esimo secolo. Ma quando il caos temporale disintegra il futuro che si aspettava, il Conquistatore si trova di fronte ad una sfida inaspettata, rimanendone felicemente sorpreso".

Ricordiamo che Panini Comics ha presentato tre volumi dedicati agli Eterni, per conoscere gli eroi cosmici creati da Jack Kirby, e vi lasciamo a tutti gli annunci di Lucca Comics 2021 inerenti al mondo Marvel.