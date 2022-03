Loki, la Variante Alligatore del Dio degli Inganni protagonista di un fumetto tutto suo

La Variante Alligatore di Loki guadagna una sua personale serie a fumetti. È infatti già disponibile Alligator Loki #1, primo numero di una storia in dodici parti che verrà distribuita nel corso delle prossime settimane sul portale Marvel Unlimited, appartenente all'etichetta Infinity Comics pensata per una fruizione su smartphone e tablet.

Sin dal suo debutto nella serie di Disney Plus con protagonista il Dio degli Inganni (qui la nostra recensione di Loki), la Variante Alligatore è stata la preferita all'unanimità dagli spettatori. Alligator Loki è un personaggio originale dello show, ma grazie a questa nuova serie esclusivamente digitale, l'adorabile anfibio fa il suo debutto anche nel mondo del fumetto.



Il team creativo al lavoro su Alligator Loki è composto dalla sceneggiatrice Alyssa Wong e dall'illustratore Robert Quinn. Il primo capitolo, intitolato "Family Bonding", vede Thor incontrare per la prima volta Loki Alligatore e fare amicizia con lui visitando un parco divertimenti asgardiano.



L'intero primo numero è consultabile gratuitamente su Marvel Unlimited, mentre i successivi, che verranno pubblicati a cadenza bimensile, saranno riservati agli abbonati paganti del servizio.



Riguardo la creazione del personaggio, durante la messa in onda del serial di Loki, lo sceneggiatore Michael Waldron ha rivelato: "Stavamo decidendo quali differenti versioni di Loki introdurre nello show, e mi sono detto, dovrebbe esserci un Loki Alligatore. Perché? Perché è verde".



L'arrivo di un fumetto con protagonista Alligator Loki, in ogni caso, non è così sorprendente. D'altronde, lo stesso Tom Hiddleston ha ammesso di essere stato surclassato da Alligator Loki nella sua serie.