Lola Bunny in un cosplay: la coniglietta di Space Jam torna in campo

A 25 anni dall'arrivo in Italia di Space Jam, che si consumò il 23 febbraio 1997, pochi mesi dopo la proiezione nei cinema statunitensi, possiamo dire che quel film, nonostante la poca brillantezza, abbia segnato un'epoca. Space Jam è diventato uno di quei cult che prima o poi è necessario vedere, e non per forza per la loro bellezza.

Il film con Michael Jordan, con il cestista scaraventato nel mondo animato dei Looney Tunes ad affrontare cinque alieni mostruosi, trovò al suo fianco proprio gli iconici Bugs Bunny, Duffy Duck e compagnia. Nello stesso film fece il suo debutto anche un altro personaggio, la controparte femminile del coniglio che più volte ha preso in giro i suoi amici grazie al suo carattere: Lola Bunny. Bastò quel film a Lola per diventare un esponente di rilievo nel mondo dei Looney Tunes, cosa che convinse le varie produzioni a infilare la coniglietta anche in altri cartoni animati del periodo.

Ora, insieme agli altri personaggi, ha fatto il suo ritorno nel flop Space Jam 2, anche se con qualche modifica al design non proprio amata dal pubblico. Il cosplay di Lola Bunny che gioca creato da Angelina Chernyak ritorna però alle origini e propone la prima versione della coniglietta, con i tratti femminili più accentuati, mentre si allena con una palla da basket in queste foto.