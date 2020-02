A Londra presto aprirà un ristorante ispirato a Batman ed altri eroi della DC Comics

State progettando di fare vacanze in Inghilterra quest'estate? Oppure vi trovate proprio ad abitare lì? Se siete fan della DC Comics e del Cavaliere Oscuro di Gotham City, allora sappiate che nella città di Londra verrà presto aperto un ristorante a tema Batman.

La Warner Bros., che detiene i diritti dei personaggi della DC Comics, e Wonderland Restaurants hanno stretto un accordo finanziario per creare il ristorante a tema Batman, ma anche ad altri super eroi della celebre casa editrice americana, come Superman o Wonder Woman. Il complesso si chiamerà Park Row, come la strada in cui Bruce Wayne perse i genitori uccisi da un criminale e che fece scattare in lui il senso di giustizia che poi lo trasformò dopo anni in Batman. Ci saranno ben cinque ristoranti e tre bar per un totale di più di 300 coperti. Nel ristorante ci saranno specialità ispirate ai vari personaggi dell'universo del Cavaliere Oscuro, come uno spazio dedicato al maggiordomo Alfred Pennyworth che offrirà ai clienti cibi di cucina prettamente britannica, un omakase ispirato alla folle Harley Quinn ed altro ancora. Il ristorante dovrebbe essere pronto per quest'estate, nel caso vi daremo altre informazioni.

Venendo ai fumetti, è stata da poco introdotta la nuova fiamma di Joker ossia Punchline, che si preannuncia davvero pericolosa e letale. Infatti nel nuovo corso di Batman, il Joker è tornato per creare disastri a Gotham City come annunciato a James Tynion IV, lo scrittore della testata.