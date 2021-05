Long London è il nuovo fantasy di Alan Moore, l'autore di Watchmen

Il pluripremiato autore Alan Moore ha firmato un accordo editoriale con la casa britannica Bloomsbury per la pubblicazione di una serie fantasy suddivisa in cinque volumi e per una raccolta di racconti.

L'autore, tra gli altri, di Watchmen e V per Vendetta sta per tornare. Alan Moore, che ha da poco firmato un contratto con l'editore Bloomsbury, è infatti al lavoro su Long London, una serie di romanzi fantasy in cinque volumi che racconteranno una versione romanzata dell'omonima città inglese. Long London sarà pubblicato a partire dal 2024. L'accordo tra Bloomsbury e Alan Moore copre anche una raccolta di volumi, Illuminations, che sarà pubblicata nel 2022.



Ecco la sinossi di Long London. "Dall'amato creatore di Watchmen e numerosi altri classici, la serie Long London è un tour de force che racconta la storia della città ombra senza tempo. Long London è un mondo mitico, ricco di atmosfera, pieno di fantasia, fatto di omicidi, magia e follia. Un quintetto di romanzi che attraversa il XX secolo, a partire dalla Londra sconvolta e distrutta del 1949, e che segue le vicende di scrittori, criminali, artisti e maghi attraverso una versione di Londra appena oltre la nostra conoscenza".

