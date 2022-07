No Longer Human in another World, in arrivo l'anime tratto dall'omonimo manga isekai

Uno degli scrittori più famosi della storia del Giappone è senza dubbio Osamu Dazai. L'autore è stato attivo negli anni 40 del novecento, scrivendo opere che hanno lasciato un segno indelebile nella letteratura giapponese come Il sole si spegne (Shayo) e Lo Squalificato (Ningen Shikkaku), tradotte e pubblicate anche in Italia.

In particolare, Lo Squalificato è considerato il capolavoro assoluto di Dazai, un testo semi-autobiografico che è visto oggi come il manifesto della Burai-ha, corrente decadentista della scrittura giapponese. Dal romanzo sono stati tratti due adattamenti manga omonimi, uno di Junji Ito pubblicato in Italia da Star Comics, e l'altro di Usamaru Furuya, pubblicato in Italia da Panini Planet Manga.

Osamu Dazai è morto suicida il 13 giugno 1948, gettandosi nel bacino di Tamagawa assieme alla sua compagna Tomie Yamazaki. La drammatica storia dell'autore ha dato spunto al duo di mangaka Hiroshi Noda e Takahiro Wakamatsu per la scrittura di No Longer Human in another World, manga isekai inedito in Italia dove Dazai, dopo il proprio suicido, si risveglia in un mondo alternativo.

No Longer Human in another World è arrivato al suo sesto volume in patria, e secondo quanto scritto da @AniNewsAndFacts su Twitter la serie riceverà un adattamento anime. Al momento non sono stati rilasciati altri dettagli, ma il prodotto potrebbe potenzialmente ricevere il favore del pubblico e affermarsi come uno splendido isekai anime.

Vi lasciamo alla recensione de Lo Squalificato di Junji Ito e ai 5 anime isekai da non perdere.