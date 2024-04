Look Back, l'anime tratto dal gran one-shot dell'autore di Chainsaw Man: ecco il trailer!

Oltre all'annuncio del seguito sotto forma di film di Chainsaw Man, era stato rivelato qualche mese fa un teaser di Look Back, un'altra pellicola tratta da un'opera di Tatsuki Fujimoto. Ora, Look Back è tornato a mostrarsi con un fantastico trailer nuovo di zecca!

Il filmato, che potete visionare in cima a questa news, mostra la bontà delle animazioni di Studio Durian e un character design interessante e molto curato. C'è da dire che Look Back è proprio l'anime di debutto dello studio e rappresenterà quindi il simbolo del loro ingresso nel mondo dell'animazione giapponese.

Nel trailer viene confermato il 28 giugno 2024 come giorno di lancio del film nelle sale in Giappone, quindi dovremo aspettare probabilmente la fine dell'estate per un arrivo in Italia.

Il direttore artistico sarà Kyoshi Sameshima che ha curato gli sfondi di film dello Studio Ghibli come Si alza il vento e La collina dei papaveri, mentre il direttore della fotografia, Kazuto Izumida, si è fatto apprezzare per lo splendido lavoro svolto con Great Pretender.

La direzione del suono verrà affidata a Eriko Kimura che abbiamo avuto modo di conoscere con Devilman: Crybaby e Call of the Night.

Infine, vi ricordiamo che la storia di Look Back si aprirà e chiuderà nello stesso film, perché è la trasposizione cinematografica di un manga one-shot e quindi il materiale è abbastanza limitato.

Perciò, come la storia di Reze è perfetta per un film di Chainsaw Man e non una nuova stagione, anche Look Back verrà adattato nella forma più consona ad un prodotto con così poche pagine all'attivo.

