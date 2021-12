Look Back batte Kaiju no. 8 e vince il Kono Manga ga Sugoi 2022: la top 10 dell'anno

In Giappone è tempo di premi, ora che il 2021 sta per finire. Mentre Mashle, Oshi no Ko e Komi-san si giocano il premio Shogakukan, la casa editrice Takarajima ha rivelato la classifica dell'edizione del 2022 del Kono Manga ga Sugoi, uno dei premi più prestigiosi. E ancora una volta, Tatsuki Fujimoto vince grazie a Look Back.

La vittoria nell'edizione del 2021 con Chainsaw Man è stata raddoppiata quest'anno con Look Back, il oneshot pubblicato la scorsa estate che ha commosso e colpito tutti. Look Back si piazza in cima alla classifica dei manga per ragazzi, di seguito completa con la top 10:

Look Back 175 punti; Chi – Chikyuu no undou ni tsuite 145 punti; Kaiju No. 8 136 punti; Dandadan 86 punti; Tokyo Higoro 74 punti; Frieren - Dopo la fine del viaggio 71 punti; Oshi no Ko 65 punti; Trillion Game 49 punti; Peleliu – Rakuen no Guernica 48 punti; Darwin Jihen 43 punti;

Nonostante sia un volume unico, Look Back è riuscito a battere candidati forti come Kaiju no. 8, Dandadan e Oshi no Ko, ma anche il pluriacclamato Frieren - Dopo la fine del viaggio. Non c'è solo la categoria maschile, ecco infatti la top 10 del Kono Manga ga Sugoi 2021 nella categoria femminile:

Umi ga hashiru Endroll 226 punti; Tsukuritai onna to tabetai onna 113 punti; Ooku 86 punti; Uruwashi ni yoi o tsuki 76 punti; Onna no Sono no Hoshi 74 punti; Blank Space 67 punti; Kageki Shoujo!! 64 punti; Shiawase wa Tabete Nete Mate 52 punti; Branch Line 49 punti; Mystery to Iunakare 46 punti;

Umi ga hashiru Endroll continua a riscuotere consensi - e non solo tra il pubblico femminile -, vincendo un premio importante per la sua carriera.